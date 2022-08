Prezident bu şəxslərə rütbə verdi - SİYAHI

Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam verib. Sərəncamda deyilir:.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin:

general-leytenant ali hərbi rütbəsi

general-mayor Rəsul Afiq oğlu Tağıyevə

general-mayor Müzəffər Ələsgər oğlu Pirizadəyə

general-mayor Elçin Zaur oğlu İbrahimova

general-mayor ali hərbi rütbəsi

polkovnik Zaur Rəşidoviç Niftullayevə

polkovnik Natiq Zahid oğlu Abuzərliyə

polkovnik Misir Əziz oğlu Əliyevə

polkovnik Aqil İnşalla oğlu Babayevə

polkovnik Azad Əyyub oğlu Abdullayevə

polkovnik Vüsal Eynulla oğlu Sultanova.

