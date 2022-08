Türkiyə və İsrail qarşılıqlı səfirlik açmaq qərarına gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu açıqlama verib.İsrail hökuməti yazılı açıqlamasında bildirib ki, baş nazir Yari Lapid və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı görüşdən sonra ölkələr arasında münasibətlər yenidən bərpa olunub. Məsələ barədə açıqlama verən İsrail Prezidenti İsaak Herzoq isə bildirib ki, Türkiyə ilə diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi önəmlidir.

