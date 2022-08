Azərbaycan güləşçisi Cəbrayıl Qadjıyev dünya çempionu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən güləş üzrə U-20 dünya çempionatında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Qadjıyev finalda yapon idmançısı üzərində tuşe ilə qələbə qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.