“Qarabağ” UEFA Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Bakıda Çexiyanın “Viktoriya” klubu ilə 0:0 hesablı heç-heçə edib.

Metbuat.az qarşılaşmanın icmalını diqqətinizə çatdırır:

