Müğənni Mina Hüseyn ailə həyatı qurduqdan sonra ilk dəfə sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı həyat yoldaşı ilə birgə çəkilmiş fotolarını "Instagram" hesabında paylaşıb.

Minanın şəkillərdə həyat yoldaşının üzünü gizlətməsi diqqət çəkib.

