Bu gün baş tutan Xalq artisti Müslüm Maqomayevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramında maraqlı anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan görüntülərdə Prezident İlham Əliyev sənətkarın ömür-gün yoldaşı, SSRİ Xalq artisti, məşhur opera müğənnisi Tamara Sinyavskayanın pilləkəndən düşməsinə yardım edir. Bu video sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb və viral olub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

