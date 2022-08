Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugünədək 92 ölkədə meymunçiçəyinə yoluxma aşkarlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda dünyada bu virusa yoluxanların sayı 35 mini ötüb. Meymunçiçəyinə yoluxma sürətlə artandan 12 nəfər virusun qurbanı olub.

ÜST-ün Baş direktoru Tedros Adanom Qebreyesus bildirib ki, həmçinin son 4 həftədə koronavirusdan ölüm hallarının 35% artdığını deyib.



Baş direktor hər iki virusun nəzarətdə saxlanılması üçün peyvəndin zəruri olduğunu deyib.

Gülər Seymurqızı

