Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ukraynaya səfərə yollanır.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan səfər çərçivəsində Lvov şəhərində BMT Baş katibi Antonio Quttereş və həmkarı Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli və üçtərəfli görüşlər keçirəcək.

Ukraynadakı durum, taxıl ixracı prosesinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir.

