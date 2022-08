Bu heyvan kəsimi məntəqələrinin sahibləri cərimələnib - SİYAHI

Nəzarət tədbirləri çərçivəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları ilə birgə 8-12 avqust tarixlərində respublika üzrə fəaliyyət göstərən 58 heyvan kəsimi və ət satışı məntəqəsində monitorinqlər aparılıb.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, monitorinqlər zamanı baytarlıq baxışından keçirilməyən, baytarlıq-sanitariya tələblərinə cavab verməyən və ticarət üçün xüsusi ayrılmış yerlərdən kənarda heyvanların kəsilməsi, baytarlıq-sanitariya ekspertizası aparılmadan heyvanların kəsimi və ətlərin satışı halları aşkar edilərək 13 heyvan kəsimi və ət satışı məntəqəsi barəsində inzibati məsuliyyət tədbirləri görülüb. Nöqsanlara yol vermiş 36 məntəqə sahibinə isə sonuncu xəbərdarlıq olunub.

Nöqsanlar aşkarlanmış və inzibati tədbir görülmüş heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələri aşağıdakılardır:

