Ərdoğandan ŞOK: Kiyevdə Rusiyanı qəzəbləndirəcək xəbəri elan edəcək

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ukraynaya səfəri başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğanı bir sıra nazirlər də müşayət edir. Ərdoğanı müşayət edənlər arasında “Baykar” şirkətinin icraçı direktoru Haluk Bayraktarın da olması diqqət çəkir. Türkiyə mənbələri yazır ki, Haluk Bayraktarın heyətdə olması Ukrayna ilə PUA sahəsində vacib qərarların qəbul edəcəyini nümayiş etdirir. Ərdoğanın Kiyevdə Ukrayna ilə PUA sahəsində əməkdaşlığa dair vacib açıqlama verəcəyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki, Türkiyənin Ukraynada PUA fabriki inşa edəcəyi barədə xəbərlər yayılıb. Rusiyanın rəsmi mənbələri isə bəyan edib ki, Ukraynada PUA fabriki tikilsə bombalanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.