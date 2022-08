“Son bir gün ərzində Rusiya ordusunun 3 tankını, 1 təyyarəsini, 1 helikopterini və 1 raket sistemini məhv etdik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna ordusu belə məlumat yayıb. Bildirilir ki, son bir gün ərzində məhv edilənlər arasında ruslara məxsus digər hərbi texnikalar da var. Həmçinin Rusiya bir gündə 200 itki verib.

Ən çox itkini isə ruslar Donetsk cəbhəsində verib.

