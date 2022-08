BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş Ukraynanın Lvov şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Quterreş şəhərdəki universitetə gedib. Quterreş müəllim və şagirdlərlə görüşüb.

Qeyd edək ki, Lvovda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş və Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında görüş olacaq.

