Laçın və Zabuxu tərk edən ermənilər yaşadıqları evləri yandırmaqda davam edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, evlərini tərk edən ermənilərin evlərini yandırması ilə bağlı görüntülər yayılıb.



Xatırladaq ki, avqustun sonuna qədər Laçın şəhərini, Zabux və Sus kəndlərini tərk etməli olan ermənilər Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilər vandallıq törətməyə davam edir.

