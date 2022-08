Lvovda səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikili görüşdən sonra Prezidentlərə BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş də qatılacaq və toplantı 3-lü formatda davam edəcək. Tərəflər Ukraynada atəşkəsin tətbiq edilməsini, taxıl ixracı və Prezident Vladimir Putinlə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasındakı görüşün mümkünlüyünü müzakirə edəcək.

