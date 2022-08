Braziliyada 9 qadınla eyni anda evlənərək dünya gündəminin diqqətini çəkən Artur, çox qadınlı ailənin çətinliklərini hiss etməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, xərcləri ödəmək ona çətinlik yaradır. Artur 9 qadınla yaşamağın xoş hisslər olduğunu lakin xərclərin ona çətinlik yaratdığını ifadə edib.

Qeyd edək ki, Braziliyada model kimi fəaliyyət göstərən Artur sevginin sərhəd tanımadığını nümayiş etdirmək üçün 9 qadınla evləndiyini açıqlamışdı.

