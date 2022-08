Robert Levandovski "Barselona"nın axşam məşqinə gedərkən xoşagəlməz halla qarşılaşıb.

Metbuat.az Marca-ya istinadən xəbər verir ki, iddialara görə, oyunçu onu girişdə gözləyən azarkeşlərlə salamlaşmaq və şəkil çəkdirib. O anda onun 70 min avro dəyərindəki saatı oğurlanıb.

Məlumata görə, azarkeş avtomobilinin qapısını açıb və saatı götürüb.

Levandovski dərhal polisə zəng edib. Hadisəni törədənlər həbs edib və oğurlanan əşya geri qaytarılıb.

