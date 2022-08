"Yanğınların təbiətə böyük faydası var" - Partiya sədri

REAL partiyasının sədri İlqar Məmmədov Azərbaycanın şimal və şimal-şərq rayonlarını əhatə edən meşə yanğınlarına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bildirib ki, yanğınların təbiətə böyük faydası var:

"Düzdür, meşə yanğınları insan və təbiət üçün zərərli səciyyə alanda tədbirlər önəmlidir. Amma yanğınların təbiətə böyük faydası da elmə məlumdur. Yanğınlar ekosistemlərə yeni nəfəs verir. Elə canlılar var ki, müntəzəm yanğınlar ekosistemi təzələməsə onlar məhv olar. Uzun müddət meşələri yanğından bərk qorusan, geci-tezi yenə də yanacaq, amma yananda zərəri xeyrini üstələyəcək.

Odur ki, hər dəfə meşədən tüstü çıxan kadrları görəndə fəlakət hissi yaşamaq və onu başqalarına ötürmək lazım deyil. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyimiz bir çıxıb xalqa desəydi görək, bu ilin yanğınları təbiət üçün sağlamlaşdırıcı axarındadırmı, yoxsa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin daha ciddi müdaxiləsinə ehtiyac var. Bu olardı başqa söhbət".

