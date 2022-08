Əsgər yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilən Elmarın FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər Mirzoyev Elmar Elçhin oğlu qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əldə etdiyimiz məlumata görə, Elmar əslən Cəliləbadın Moranlı kəndindəndir.

Qeyd edək ki, hərbçimizin odlu silahdan açılan atəş nəticəsində aldığı güllə yarasından vəfat etməsi faktı ilə bağlı Ağdam hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaqla cinayətin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Rzayev Bəhruz Sübhan oğlu tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub.

Bəhruz Rzayev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib.

Hərbçi yoldaşı tərəfindən güllələnən Elmar Mirzoevin fotosunu təqdim edirik:



Gülər Seymurqızı

