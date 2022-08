Krımda növbəti dəfə şiddətli partlayışlar baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, Belbek aviabazasında bir neçə partlayış səsi eşidilib və ərazidə yanğın qeydə alınıb. Məlumata görə, hadisə zamanı Krım səmasında PUA vurulub. Ukrayna mənbələrinin məlumatına görə, hücumu Ukrayna ordusu təşkil edib. Rusiya dairələri hadisə zamanı tələfatın olmadığını açıqlayıb.

