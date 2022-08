Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Şimal və Şimal-qərb regionlarında meşə və meşəətrafı ərazilərdə yanğınlar başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğınlar çətin relyefli bölgələrdə olduğu üçün hələ də söndürülməyib. Həmçinin havanın isti və küləkli olması yanğın ocaqlarının tam söndürülməsinə mane olur.

Şabranda baş verən yanğın isə təsərrüafata ciddi ziyan vurub. Bu barədə fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

