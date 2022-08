Ərdoğanın sayəsində qlobal qida böhranı səngiməyə başlayıb - Zelenski

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski “Taxıl sazişi”nin icrasından sonra qlobal qida probleminin səngiməyə başladığını ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenksi bu məsələdə oynadığı rola görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib. Zelenski bildirib ki, Ərdoğanla görüş zamanı Türkiyənin himayəsi ilə imzalanmış “Taxıl sazişi”nin də nəticələri müzakirə edilib. “Nəticə ortadadır. Bu təkcə Ukrayna üçün deyil, dünya üçün də faydalıdır” - Zelenski bildirib.

Qeyd edək ki, Lvovda Zelenski ilə Ərdoğan arasında görüş olub.

