"Creatime" bu dəfə də öz fərqliliyi ilə seçildi - FOTOLAR

"Creatime və Promo" şirkəti 10 ildən artıqdır ki, reklam sahəsində sözünü deyən şirkətlərdən biridir.

Şirkət çoxsaylı çap avadanlıqları ilə müştərilərin müxtəlif çeşid sifarişlərini təmin etmək imkanına malikdir. Kommunikasiya əlaqələrinin qurulmasında istənilən növ çap vəsaitlərini təmin edən şirkətin məqsədi müştərilərin biznesinin inkişafına dəstək olmaqdır. "Creatime" hər zaman özünəməxsus dizaynı, məhsul keyfiyyəti və müştəri məmnuniyyəti ilə seçilib.

Beynəlxalq standartlara cavab verən keyfiyyətə nail olmaq üçün ən son avadanlıq və materiallardan istifadə olunur, qabaqcıl texnologiyalar tətbiq edilir. Xidmət göstərdikləri şəxs, təşkilat və markalarla birlikdə yol almaq, ortaq müvəffəqiyyətin bir parçası olmaq, yeni markalar tanıtmaq şirkətin əsas hədəflərindəndir.

10 illik uğurlu fəaliyyəti nəzərə alınaraq, "Creatime" 30 iyun 2022 ci il tarixində Golden People Awards layihəsində, nominasiyaya layiq görülüb.

