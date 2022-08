Hər bir xanımın xəyallarını bəzəyən mücəvhər brendi - "NS jewellery" / FOTOLAR

"NS jewellery" - dünyaca məşhur dizaynerlərin mücəvhər brendlərini xüsusi olaraq sizə təqdim edir.

Butik hər il keçirilən Mücəvhər Sərgilərindən zövqünüzü oxşayacaq ən dəbli zinət əşyalarını özündə birləşdirir. Keyfiyyət dərəcəsinə görə seçilən "NS jewellery"dən aldığınız bütün məhsullar dünya standartlarına uyğun müqavilə ilə sizə təqdim olunur.

"NS Jewellery"də xanımlarla yanaşı, bəylər üçün də zinət əşyaları mövcuddur. "NS Jewelery" nəinki Azerbaycanda, dünyanın bir neçə ölkəsində mücəvhər satışını həyata keçirir.

Dünya üzrə bu il keçirilən “Modern Woman” Mücəvhər kolleksiyasının rəsmi satışını ilk dəfə olaraq məhz "NS Jewelery Baku" mağazalarında görə bilərsiniz. Bundan başqa sizin zövqünüzcə olan və ya arzuladığınız hər bir zinət əşyasının özəl sifarişini də tam rahatlıqla "NS Jewellery" şirkətinə həvalə edə bilərsiniz.

30 iyun 2022 ci tarixində Golden People Awards layihəsində, "NS jewellery" brendinin sahibiSərvər Novruzov ilin uğurlu iş adamı nominasiyasıüzrə mükafata layiq görülüb.

