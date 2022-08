Qəbələ rayonunda vətəndaşlar fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərovun qəbuluna düşə bilmirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edilib ki, nazir Qəbələ rayonunda vətəndaş qəbulu keçirir.

Bu səbəbdən də ərazidə izdiham yaranıb.

