“Suriya ilə daha yüksək səviyyədə əlaqələr qurmalıyıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin Suriyanın torpaqlarını işğal etmək məqsədi yoxdur. Ərdoğanın sözlərinə görə, Suriyanın ərazi bütövlüyü Türkiyə üçün önəm kəsb edir. Ərdoğan Suriya və İraqdakı vəziyyətə görə ABŞ-ı ittiham edib.

Ərdoğan Suriyadakı həm siyasi həm də hərbi məsələlərlə bağlı sürətli addımların atılmasının vacib olduğunu qeyd edib.

