"Bu gün mətbuatda polkovnik-leytenant Zülfüqarov Seymur Ənvər oğlunun xəstəlikdən vəfat etməsi ilə bağlı məlumat yayılıb".

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a bildiriblər ki, S.Zülfüqarov hərbi xidmətdə deyil, ehtiyata buraxılıb.



Allah rəhmət eləsin!

