Şabrandakı meşə yanğınlarından dəhşətli görüntülər - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Şimal və Şimal-qərb regionlarında meşə yanğınlarınnın genişlənməsinin qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində görülən tədbirlərə baxmayaraq, vəziyyəti nəzarətə almaq mümkün olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şabranda sakinlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığı foto və videolar yanğının dəhşətini əks etdirir. Yanğın əraziyə və orada məskunlaşan canlılara ciddi şəkildə ziyan vurmaqda davam edir.

Həmçinin oxuya bilərsiniz: Şabrandakı yanğın fəsadlar törətdi - FOTOLAR

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.