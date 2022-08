Türk klubundan ilin transfer həmləsi: Hazard bombası "partlayır"

“Real Madrid”in ulduz futbolçusu Eden Hazard “Qalatasaray” da oynamağa razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniyanın “AS” qəzeti məlumat yayıb. İddialara görə, Hazardın Türkiyəyə gəlməsinə razılıq verməsinin səbəbi milli komandadakı yoldaşı Dries Mertensin “Qalatasaray”da forma geyinməsidir. Bildirilir ki, klublar artıq masaya oturub. Türkiyə təmsilçisi Hazardı icarəyə götürmək və ya birdəfəlik transfer etməyi planlaşdırır. İspaniya təmsilçisi əsas heyətdə düşünmədiyi Hazardı isə birdəfəlik satmaq istəyir.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray” Dries Mertensi bu il komandaya cəlb edib.

