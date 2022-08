Gecəni birlikdə keçirdiyi gəncin kim olduğunu biləndə heyrətə gəldi - Peşman olsa da... - FOTOLAR

ABŞ-ın Karolina ştatında yaşayan 33 yaşlı keçmiş müəllimə və hazırda model kimi fəaliyyət göstərən Emi Kupps özü də bilmədən şagirdindən hamilə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının sözlərinə görə, o, əyləncə mərkəzlərindən birinə gedərək spirtli içki qəbul edib. Orada tanımadığı gənclə tanış olan model, onunla yaxınlıq edib. Qadın spirtli içkinin təsirindən ayılandan sonra heyrətə gəlib. Sən demə, modelin yaxınlıq etdiyi gənc onun şagirdi olub. Model hamilə olduğunu öyrənib. O dini inancına görə, uşaqdan və onun atasından imtina etməyib.

