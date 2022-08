Krımın Saki bölgəsində güclü tornado olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbiət hadisəsi nətcəsində bəzi maşınlara, obyektlərə ziyan dəyib.

Xəsartə alan olmayıb.

