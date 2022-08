BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş Ukraynanın Odessa şəhərinə səfər gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, səfər zamanı Ukrayna taxılının dünya ölkələrinə göndərilməsi məsələsi müzakirə olunacaq.

Qeyd edək ki, ötən gün BMT-nin Baş katib Türkiyə lideri ilə birlikdə Ukraynaya səfər edib.

