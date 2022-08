Türkiyənin "Göztepe" klubunun yeni sahibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersenin rəhbərlik etdiyi "Sport Republic" şirkəti I liqa təmsilçisinin əsas səhmdarı olub. Tərəflər arasında rəsmi müqavilə imzalanıb.

Klubun hissələrinin 70 faizini satın Ankersen eyni zamanda İngiltərənin "Sautgempton" komandasının sahibidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.