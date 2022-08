Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhükəsizliyi Dövlət Xidmətində yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2005-ci ildən rabitə və informasiya texnologiyalari nazirinin (indiki Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi) müavini, 2014-cü ildən isə birinci müavini vəzifəsində çalışan İltimas Məmmədov qurumun şöbə rəisi təyin olunub.

