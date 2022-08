Azərbaycan Texnologiya Universitetinin professoru Bayram Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, fizika və riyaziyyat elmləri doktoru, professor B.Əliyev 81 yaşında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Bayram Zeynal oğlu Əliyev universitetin Ümumi və tətbiqi fizika kafedrasının müəllimi olub. O, 160-dan çox elmi әsәrin müәllifidir.

Allah rəhmət eləsin!

