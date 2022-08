Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yarımstansiyanın ərazisində transformatorun yağı və sarğıları yanıb.

FHN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yarımstansiyanın ərazisindəki digər 2 ədəd transformator və yaxınlıqdakı tikili yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

