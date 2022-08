Ac qalan tülkülər şəhərin mərkəzində "gəzintiyə çıxdı" - VİDEO

Qlobal istiləşmənin nəticəsi olaraq dünyada hər il yay fəsli ötən illərlə müqayisədə daha da isti keçməyə başlayıb. Nəticədə tükənən su ehtiyatları nəyinki insanları hətta vəhşi təbiətin sakinlərini də susuz qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Belə olan halda isə təhlükəli şərait yaranmasına fürsət oyanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, son günlər Türkiyədə havaların olduqca isti keçməsi nəticəsində vəhşi heyvanlar şəhərin mərkəzinə doğru gəlməyə başlayıblar.

Sosial şəbəkələrdə Ankaranın Etimesqut ilçəsində ac və susuz tülkülərin insanların sıx olduğu ərazilərdə gəzməsi görüntüləri yayılıb. Kadrları izlədikcə hiss olunur ki, tülkülər qida və su axtarışındadırlar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

