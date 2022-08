Moskvada rebrendinq edilmiş "Starbucks" açıldı - Önündə növbələr yarandı - FOTO

Bildiyimiz kimi Qərbin sanksiyalarından sonra dünyada məşhur olan bir çox markalar Rusiya bazarından getdilər. Belə markalardan biri də məhşur "Starbucks" şəbəkəsi idi.

Amma deyəsən ruslar ona da bir alternativ yerli marka tapmağa müvvəffəq olublar...

Metbuat.az xəbər verir ki, Moskvanın mərkəzindəki Novı Arbatda yeni rebrendinq edilmiş "Starbucks" qəhvə kafesi açılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılmış görüntülərdə qəhvə zəncirinin yenilənmiş menyusundan maddələr sınamaq qərarına gələn onlarla insan cərgəsinin görüntüləri yayılıb. Yerli qəhvəxananın adı dəyişdirilərək "Stars Coffee" adlandırılıb. O da məlum olub ki, hazırda şəbəkədə qəhvənin qiyməti reseptdən və xidmət ölçüsündən asılı olaraq 320-395 rubl ( 9-12 manat) arasında dəyişir.

