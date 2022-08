Maaş artımı belə hesablanacaq - Kimlər daha çox alacaq?

Təhsilverənlərin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələrin müəyyən edilməsi haqqında fərman təhsil sisteminə müsbət təsir edəcək.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev deyib.

Nazir müavini bildirib ki, birinci qrup təhsil işçilərinə veriləcək əlavələr təhsil alanların sayına görə müəyyən ediləcək. Buraya direktor və müavinləri aiddir.

Onun sözlərinə görə, sözügedən fərman təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərəcək, idarəetmə fəaliyyətində səmərəliliyi artıracaq.

Müəllimlərə veriləcək əlavələrə gəldikdə isə, İdris İsayev deyib ki, artımlar sertifikatlaşdırmanın nəticələrinə görə aparılacaq. Əlavələr dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışanlara da aid ediləcək.

"Sentyabrın 1-dən vəzifə maaşlarına əlavələrin yalnız rəhbər işçilərə münasibətdə verilməsini təmin edəcəyik, çünki təhsil müəssisələri üzrə təhsilalanların sayı məlumdur. Sertifikatlaşdırmanın nəticələrinə görə əlavələr isə mərhələli qaydada həyata keçiriləcək",- deyə nazir müavini bildirib.

Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev "Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbər işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrinin) təhsilverənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavələr müəyyən edilməsi haqqında” fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, 2022-ci il sentyabrın 1-dən dövlət ümümi təhsil müəssisələrinin aşağıdakı rəhbər işçilərinin və həmin təhsil müəssisələrinin (ümumi təhsil üzrə təhsilverənlərə münasibətdə digər dövlət təhsil müəssisələrinin) sertifikatlaşdırmadan keçən təhsilverənlərinin vəzifə maaşlarına aylıq əlavə müəyyən edilib.



