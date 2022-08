İtaliya klubu "Barselona"nın ulduz futbolçusunu transfer edir

İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Samuel Yumtiti karyerasını İtaliyada davam etdirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano bildirib.

Onun sözlərinə görə, 29 yaşlı müdafiəçi "Leççe"də çıxış edəcək. Yumtiti artıq yeni klubu ilə şərtləri də razılaşdırıb. Fransalı oyunçunun növbəti həftə İtaliyaya yola düşəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Samuel Yumtiti 2016-cı ildən "Barselona"da çıxış edir. Fransalı oyunçunun Kataloniya təmsilçisi ilə müqaviləsi 2026-cı ildə başa çatmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.