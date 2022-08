Taxıl daşıyan daha dörd gəmi Ukraynadan yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirlikdən verilən açıqlamada gəmilərdən ikisinin Çernomorsk limanından, digərlərinin isə Odessa və Yuznidən yola düşdüyü bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.