Müğənni Aysun İsmayılova həyat yoldaşı Eşqin Cəlilovla haqqında çıxan ayrılıq iddialarına aydınlıq gətirib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər ki, sənətçi Eşqinlə birgə fotosunu paylaşaraq “Deyirlər, ayrılmışıq. Diliniz qurusun” sözlərini yazıb.

Cəlilov da öz növbəsində “Arzusu ürəyində qalan çox olacaq, qoy desinlər”, - deyə, paylaşım edib.

Qeyd edək ki, cütlük bu ilin iyununda evlənib.

