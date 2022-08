Azərbaycanı 2016-ci ildə "Avroviziya"da təmsil edən müğənni Səmra Rəhimli "TikTok" paylaşımı ilə adından söz etdirib.

Metbuat.az bizim media-ya istinadən xəbər verir ki, sözügedən platformada trendə çevrilən "Alo" adlı mahnı sədaları altında ifaçı rəqs edib.

Hovuz kənarında Səmra bikinidə cəsarətli və iddialı rəqsi əks cinsin nümayəndələrinin ağlını başdan alıb. Kişi izləyicilər S.Rəhimlinin bu videosuna təriflər yağdırıb.

