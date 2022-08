Rusiyada ağır yol qəzası baş verdi - Çox sayda ölən var

Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində mikroavtobusun iştirakı ilə ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "TASS" təcili xidmətlərdəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, qəza nəticəsində 15 nəfər həlak olub.

Ulyanovsk vilayətinin qubernatoru Aleksey Russkix tibbi yardımın göstərilməsini və qəzanın səbəbinin araşdırılmasını tapşırıb. "Hazırda təcili yardım xidmətləri hadisə yerində işləyir. Mən bütün lazımi tibbi yardımı göstərməyi və hadisənin səbəblərini araşdırmağı tapşırdım", - deyə region rəhbəri öz Telegram kanalında yazıb.

O, həmçinin zərərçəkənlərdən dördünün vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib.

Qeyd edilir ki, mikroavtobusda 18 nəfər olub. Onlar Qazaxıstan vətəndaşlarıdır.

