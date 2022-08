Xalq artisti Bilal Əliyev TikTok-dakı hərəkəti ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, izləyicilərindən biri ifaçıya "Niyə pulun yoxdur" sualını verib.

Müğənni həmin an bir topa yüz manatlığı göstərərək "Hər zaman cibimdə pulum olub" cavabını verib.

Qeyd edək ki, B.Əliyev bundan əvvəl də dəfələrlə TikTok-da canlı yayımda dediyi sözlərlə gündəmə gəlib.

