Lənkəranda tanınmış stomatoloq intihar edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Raypo adlanan ərazisində baş verib.

1986-cı il təvəllüdlü Müşfiq Zaman oğlu Bağırov yarımçıq tikilidə özünü asaraq intihar edib. Lənkəran rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçiriblər. Meyit müayinə olunması üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Ölümün səbəbləri araşdırılır.

Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.

