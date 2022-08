İspaniyanın Kataloniya bölgəsində müdirinin təcavüzünə məruz qalan qadın inanılmaz addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o müdirinin həssas nahiyyəsinə bıçaqla zərbə endirib. Məlumata görə, dərhal xəstəxanaya yerləşdirilən müdirin səhhəti barədə məlumat verilməyib. Hadisəni törədən 30 yaşlı qadın polisə zəng edərək, hadisə barədə məlumat verib. O bildirib ki, təcavüzə məruz qaldığına görə, bıçağa əl atmaq məcburiyyətində qalıb. Araşdırmalar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.