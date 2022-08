Kamal Sunalın illər sonra yeni görüntüsü yayıldı - VİDEO

Mərhum aktyor Kamal Sunalın (Şaban) oğlu Əli Sunal sosial şəbəkədə atasının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az kult.az-a istinadən xəbər verir ki, indiyə qədər heç bir yerdə nümayiş olunmayan videoda Şabanın oğlu ilə rəqs etdiyi anlar yer alıb.

Ata ilə oğulun yanında türkiyəli müğənni Fateh Ürək də var.

Onların bu əyləncəli videosu bir çox istifadəçilər tərəfindən izləyicisi kütləsi böyük olan sosial platformalarda paylaşılıb. Görüntülər Kamal Sunal sevərləri kövrəldərək onlara təsirli anlar yaşadıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

