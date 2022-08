İran PUA-ları Küveyti bombaladı: ŞOK HÜCUM

İrana məxsus pilotsuz təyyarələr ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin Küveytdəki bazasına zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Röyters agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hücum zamanı azı 4 pilotsuz təyyarədən istifadə edilib. Mərmilər hədəfə tuş gəlib. Hərbi bazada dağıntılar baş verib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Hücuma görə məsuliyyəti “Taşkil əl-Varsin” qruplaşması öz üzərinə götürüb.

Bildirilib ki, hücum Qüds Korpusunun keçmiş komandanı general Qasım Süleymaninin qətlinə cavab olaraq, qisas məqsədilə təşkil edilib.

