Ukrayna ordusu Donetsk vilayətində Rusiyaya məxsus silah anbarını bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum PUA ilə təşkil edilib. Məlumata görə, ərazidə bir neçə partlayış səsi eşidilib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusu Rusiyanın hərbi obyektlərinə PUA ilə hücumları intensivləşdirib. Krımla yanaşı digər vilayətlərdə Rusiyanın azı 10 hərbi obyekti vurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.