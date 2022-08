Sosial şəbəkələrdə general Polad Həşimovun Aprel döyüşlərindən sonra çəkilmiş yeni fotosu yayılıb.

Metbuat.az Yenipress.az-a istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə generalın döyüşlərində yaralandıqdan sonra ayağına ilkin tibbi yardım etdiyi əks olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.